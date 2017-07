Protest: Saab-BBQ en plantenbak in voortuin

Peter Jonkers had zijn voortuin bestraat om er een auto te kunnen parkeren. Maar dat mag niet in de gemeente Etten-Leur. Jonkers, een enorme Saab liefhebber, bedacht een trucje om de gemeente te slim af te zijn. Hij kocht een Saab 900 cabriolet, het motorblok werd verwijderd, de auto werd een plantenbak en onder de motorkap is de barbecue te vinden. En zo heeft Jonkers nu een ‘niet auto’ in de tuin staan.