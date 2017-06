ProRail gaat flitsen op spoorwegovergangen

Vanaf september gaan er elke tien minuten intercity’s rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. ,,Met zo veel treinen zullen de slagbomen ook veel dicht zijn’’, verklaart ProRail-baas Pier Eringa en daar is hij niet gerust op. ,,Wat wordt het gedrag van de weggebruiker als er zo veel treinen gaan?’’, vraagt de topman zich hardop af. ,,Ik houd mijn hart vast.’’

Weggebruikers nemen volgens de ProRail-baas geregeld grote risico’s door snel nog even over te steken. ,,In dat kader gaan we flitsen op overwegen.’’ Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er wordt gewerkt aan cameratoezicht bij spoorwegovergangen. Woordvoerder Ernst Koelman: ,,Dat de spoorbomen vaker dicht zijn is gevaarzettend. We gaan kijken of we met cameratoezicht het negeren van het rood licht kunt vast stellen.’’

Boetes

ProRail heeft ongeveer vijftig buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst die bevoegd zijn om op basis van die beelden boetes uit te delen. Komt er een kenteken in beeld dan zijn de bestuurders erbij. Het negeren van rood licht of spoorbomen en tóch oversteken levert automobilisten en motorrijders een bekeuring van 230 euro op, brom- en snorfietsen kost dat 160 euro en fietsers 90. ,,We bekijken of de beelden ook bruikbaar zijn voor weggebruikers zonder kenteken’’, verklaart ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 299 boetes uitgedeeld om het negeren van overwegen. Veel meer dan in 2016 toen de teller na het hele jaar op 517 stond.

ProRail en de politie benadrukken dat cameratoezicht alleen vaak niet voldoende zal zijn. ,,Bij motorvoertuigen heb je kentekens, maar bij fietsers en voetgangers zal verbaliseren op basis van die beelden zal lastig zijn’’, aldus politie-woordvoerder Ed Krasziewski. ,,Met voetgangers die spoorbomen negeren kom je echt niet in Opsporing Verzocht. Als uit die beelden blijkt dat op een bepaalde plek vaak de signalen worden genegeerd, zal er ook fysiek toezicht moeten zijn.’’

Scholen

ProRail hoopt al deze zomer te kunnen beginnen. Verschillende gemeenten hebben volgens de spoorbeheerder interesse. Bekende risicolocaties zijn Hilversum Sportpark, Ermelo, Woerden en Helmond. Vaak gaat het om plekken waar scholen dichtbij het spoor liggen. Probleem is volgens Eringa dat scholieren zich vaak niet realiseren dat treinen met 140 kilometer per uur aan komen razen. Het duurt al gauw 900 meter voordat zo’n trein stil staat. Vanaf het moment dat de rode lichten aan staan is er al risico op een aanrijding.