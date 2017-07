Premier Rutte blij met berechting MH17-daders in Nederland

Blok en Koenders bevestigingen in de brief dat de vervolging van de MH17-daders in Nederland kan plaatsvinden en spreken van een belangrijke stap in de berechting van de daders. 'Alle JIT-landen hebben aangegeven volledig vertrouwen te hebben in het Nederlandse rechtssysteem. (...) Het Nederlandse rechtssysteem heeft internationaal een uitstekende reputatie. Berechting kan hier plaatsvinden binnen bestaande en beproefde kaders. Bovendien is de positie van nabestaanden in Nederland goed geregeld binnen het proces', schrijven de bewindslieden.



Nationale vervolging in een van de JIT-landen was een van de twee overgebleven opties die nog mogelijk waren nadat Rusland een veto had uitgesproken over de oprichting van een VN-tribunaal.