PowNed alsnog vervolgd voor uitzenden beelden Onno Hoes

Schoenenkoning die bus vol wapens rondreed wéér voor de rechter

13:22 Bijna 2,5 jaar na zijn aanhouding in Kroatië, staat vandaag in Den Bosch de ‘gevallen schoenenkoning’ Jan van der L. terecht voor wapenhandel. Opmerkelijk is dat Van der L. in Kroatië al een half jaar in de cel zat, maar hier nu opnieuw moet voorkomen. Hij ontkent nog steeds dat hij wist dat hij wapens vervoerde.