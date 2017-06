Politiechef diep door het stof na commotie om hoofddoek

Aalbersberg heeft zijn agenda tot en met donderdag leeg geveegd om alle politieteams in de eenheid Amsterdam te bezoeken. In vijftien sessies van anderhalf uur gaat hij het gesprek aan met agenten. Aanleiding is felle kritiek aan het adres van de politiebaas.



In een interview in deze krant zei Aalbersberg vorige maand dat hij overwoog om het hoofddoekje toe te staan bij het politie-uniform. Op die manier wil hij meer allochtone agentes werven. Na een storm van kritiek besloot korpschef Erik Akerboom – van de Nationale Politie – dat de hoofddoek er voorlopig niet komt.



,,Er is veel rumoer ontstaan'', laat woordvoerder Jean Fransman van de politie in Amsterdam weten. ,,Dan is het goed om daarover met je mensen in debat te gaan. Agenten zitten met vragen over de hoofddoekjesdiscussie, diversiteit en het doorstroombeleid bij de politie.''