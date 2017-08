Politie stopt met onderzoek naar casinobrand

Rond het afgebrande pand van Holland Casino in Groningen is asbest gevonden. Meerdere buurtbewoners die sinds de brand van zondag in een hotel verblijven, hebben onder meer vanwege deze vondst besloten nog niet terug naar huis te gaan, vertelde een woordvoerder.



Het asbesthoudend materiaal is aangetroffen in bluswater dat onder meer via het Gedempte Kattendiep in de Diepenring is terechtgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het kankerverwekkende spul gisteravond opgeruimd. ,,Er is niet uit te sluiten dat er zondag tijdens de brand ook asbestdeeltjes via de rook zijn verspreid'', zo staat in een persverklaring. Vandaag doet een extern bedrijf nader onderzoek. De gemeente adviseert omwonenden voorlopig hun tuinen of dakterrassen niet te gebruiken.



Burgemeester Peter den Oudsten heeft zo'n dertig mensen gisteravond geïnformeerd in een hotel in de stad. De gemeente denkt niet dat er gezondheidsgevaren zijn. ,,De bewoners mochten wel naar huis, maar het was aan henzelf om te beoordelen of ze dat ook wilden. Er waren mensen die liever in het hotel blijven. Sommigen hebben mogelijk ook rookschade'', aldus de woordvoerder.