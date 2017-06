Politie rijdt auto klem bij de Coentunnel

De politie heeft vanmiddag rond half twee een auto klemgereden bij de Coentunnel in Amsterdam. Hierbij zijn waarschuwingsschoten gelost. Eén persoon is aangehouden, twee verdachten zijn nog voortvluchtig. Volgens de politie waren de mannen gevlucht na een beroving met een vuurwapen eerder vandaag in Zaandam.