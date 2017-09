Politie pakt nep-agenten die bejaarden beroofden

Amerika vraagt sterkst mogelijke reactie op Noord-Korea

17:27 De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) Nikki Haley zei maandag dat het tijd is voor de VN-Veiligheidsraad om 'de sterkst mogelijke maatregelen' aan Noord-Korea op te leggen na de zesde en grootste nucleaire test door het land. Want 'genoeg is genoeg', zei ze aan het begin van een zitting van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea.