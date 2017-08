Politie Emmen schiet op auto die agente meesleurt

Rond 22.20 uur kreeg de politie melding van een huiselijke ruzie in de Meerstraat in de Drentse plaats. Toen agenten ter plaatse waren, wilde een auto iemand ophalen die bij het incident betrokken was. Agenten vroegen daarop de automobilist om zijn rijbewijs om zijn identiteit vast te kunnen stellen.

Terwijl de agente met de bestuurder in gesprek was, werd hij steeds opstandiger. ,,De betrokkene bij de huiselijke ruzie werkt keurig mee, maar de bestuurder van de personenauto niet", aldus een politiewoordvoerder tegen RTV Drenthe. ,,Als mijn collega bij hem in de deuropening staat om naar het rijbewijs te vragen, geeft de man vol gas achteruit."

Schot

Plotseling reed hij achteruit met het portier nog open. Daardoor viel de agente en werd zij enkele meters meegesleept. Ze raakte gewond aan haar gezicht. Haar collega loste een schot.



De vrouw wordt in het ziekenhuis behandeld voor haar verwondingen. De dader vluchtte en is nog voortvluchtig. Er is een zoektocht gaande. Niemand is gearresteerd.

Gesprek

De politie weet nog niet wie de voortvluchtige man is. ,,We zijn natuurlijk wel in gesprek met de man, om wie de melding aanvankelijk ging. Ik neem aan dat hij weet wie het is’’, zegt de woordvoerder tegen Dagblad van het Noorden.