Politie: algeheel verbod op afsteken knalvuurwerk door particulieren

Er moet een verbod komen op het afsteken van knalvuurwerk door particulieren en wie zwaar vuurwerk of vuurpijlen naar anderen of hulpverleners gooit, moet voortaan automatisch worden vervolgd voor poging tot doodslag. Daarvoor pleit de politie.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie riep vandaag op tot een maatschappelijk debat over zo'n algeheel verbod op het afsteken van knalvuurwerk door particulieren. Dat deed hij tijdens een conferentie naar aanleiding van de laatste jaarwisseling. Volgens hem is het vooral door het gooien van zwaar vuurwerk dat politiemensen en andere hulpverleners de sfeer tijdens Oud en Nieuw als grimmig hebben ervaren. De explosieve kracht van dat zware (illegale) vuurwerk is de afgelopen jaren sterk toegenomen, blijkt uit vandaag gepresenteerde uitkomsten van onderzoeken door de TNO-afdeling Energetische Materialen en de Politieacademie.

Akerboom: ,,Ons beeld over de vernietigende kracht van bepaald vuurwerk klopt. Daar kunnen we onze mensen en dieren eenvoudigweg niet meer tegen beschermen, evenmin als andere hulpverleners en burgers. Het is echt vijf voor twaalf. Daarom pleiten we voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Vuurwerk naar anderen en hulpverleners gooien, beschouwen wij als een ernstig vergrijp. Het Openbaar Ministerie kwalificeert dit gedrag nu al regelmatig als poging tot doodslag en wij gaan met hen in gesprek om te bezien of zij dit structureel kunnen doen. We willen als overheid een duidelijke grens stellen. Tot hier en niet verder."

Een algeheel verbod op het afsteken van knalvuurwerk door particulieren maakt het werk voor politiemensen tijdens de jaarwisseling een stuk eenvoudiger, zegt directeur Operatiën en landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie Peije de Meij. ,,Het is voor agenten op straat lastig te bepalen wanneer vuurwerk legaal of illegaal is. Als er een algeheel verbod is op knalvuurwerk voor particulieren, dan weet je dat iedere knal fout is.''

De Meij hoopt dat er vanuit gemeenten en de politiek meer aandacht komt voor het probleem. De samenleving beseft volgens hem vaak onvoldoende wat het effect is van vuurwerk, zeker de illegale knallers. ,,Bepaalde stukken illegaal vuurwerk hebben de kracht van een aanvalsgranaat. Onderzoeksbureau TNO heeft een Cobra op een auto af laten gaan en die auto lag helemaal in de kreukels. De motorkap is helemaal verwrongen en het de voorruit ligt eruit. Je kan je voorstellen, of eigenlijk niet, wat er gebeurt als je het naar een mens gooit.''

De conferentie 'Vijf voor twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling' werd georganiseerd om het maatschappelijk debat over een algeheel verbod op het afsteken van knalvuurwerk door particulieren te stimuleren. Tegelijk werd vooruitgeblikt naar de komende jaarwisseling. Het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten rond de jaarwisseling is de laatste jaren ongeveer hetzelfde gebleven, zo rond de zeventig voorvallen. ,,Daar zijn we niet tevreden mee, het aantal moet omlaag'', aldus De Meij. ,,Daarnaast leeft zowel bij agenten als in de maatschappij het gevoel dat de impact groter is en de incidenten zwaarder.''

De naam van de conferentie is volgens hem zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten. ,,Als we nu niets doen, vallen er doden en loopt het echt uit de hand'', aldus de directeur Operatiën en landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie.

Alle instanties en organisaties die met deze problematiek van doen hebben, namen deel aan de conferentie. Daaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Openbaar Ministerie, Brandweer Nederland en Ambulancezorg Nederland.

