Plus haalt kokosyoghurt uit schappen vanwege koemelk

UPDATE Tilburgse exploitant geeft gehoor aan advies fabrikant: attractie rest van kermis dicht

14:48 TILBURG - De fabrikant van de attractie Fire Ball waar in Ohio een dodelijk ongeluk mee gebeurde, geeft een dringend advies aan exploitanten in binnen- en buitenland om de attractie niet te gebruiken tot er meer duidelijkheid is over het ongeluk in Amerika. De exploitant van de soortgelijke attractie Chaos, die op de Tilburgse kermis staat, geeft gehoor aan dit verzoek van het bedrijf KMG.