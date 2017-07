Plotselinge weersomslag jaagt toeristen van strand Zandvoort

Het weer is vandaag onstuimig en dat bleek ook in Zandvoort. Badgasten rolden in allerijl hun handdoeken op en maakten dat ze wegkwamen. De oorzaak: een naderende regenbui met windvlagen liet parasols wegvliegen en deed zand opstuiven. De strandbezoekers lijken behoorlijk overvallen door de weersomslag.