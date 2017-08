Peuters vergapen zich aan video's waarin volwassen handen speelgoed uitpakken

,,Dag jongens en meisjes, vandaag hebben we een speelhuis van Hello Kitty en haar vriendjes. Laten we snel kijken wat er in de doos zit.’’ Je hoort de stem van een Nederlandse man, ziet twee handen en een speelgoeddoos. De handen maken de doos open, halen er speelfiguurtjes uit en zakjes met blokjes, zetten het huisje in elkaar, gaan er mee spelen. De stem vertelt steeds wat de handen doen, en dat 17 minuten lang. ,,Konijntje wil jij boven gaan staan? Hallo. En Hello Kitty gaat in de keuken staan.’’

De stem hoort bij Mark Buissink, een doodnormale vader uit Rotterdam. Hij is dé Nederlandse YouTube-hit voor peuters en kleuters. Zijn dik 300 filmpjes op het kanaal Family Toys Collector zijn door meer dan 60 miljoen mensen uit 200 verschillende landen bekeken. Maar een bekendheid? Nee, dat is deze 38-jarige papa niet. Hij woont in een rijtjeswoning in een Rotterdamse nieuwbouwwijk, is getrouwd, heeft twee dochters van 3 en 6 en heeft een ‘normale’ baan. ,,Ik loop er niet mee te koop dat ik dit doe. Het is echt een hobby.’’

Volledig scherm Rotterdammer Mark Buissink richtte een studio in in zijn woning. Daar maakt hij zijn filmpjes. © Jan de Groen

Buissink had nooit verwacht dat peuters en kleuters massaal naar zijn video’s zouden kijken. Sterker, in het begin was hij zelf óók een sceptische ouder, wiens dochter naar die vreemde filmpjes zat te kijken. ,,Het is toch een beetje gek dat volwassenen speelgoed uitpakken,’’ vertelt Buissink. Totdat de kinderen van vrienden precies dezelfde YouTube-tic bleken te hebben. ,,Toen dachten we: oh, dan zal het wel normaal zijn.’’

Miljard views

Maar daar liet deze vader het niet bij zitten. Hij vond het jammer dat zijn dochter alleen maar buitenlandstalige filmpjes keek. En dus nam hij het heft in eigen handen. ,,Toen ik 100 kijkers had voor mijn eerste filmpje was ik al super blij. Nu wil ik meer dan 10.000 kijkers per video. Ik heb 70.000 volgers, wil er graag 100.000 en 1 miljard views.’’

Quote Alles is nieuw voor een kind. Ze vinden hele kleine dingen heel opwindend Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont Het is niet ondenkbaar dat Buissink dergelijke cijfers haalt. In het rijtje van populairste YouTube-filmpjes staan de unwrapping video’s bovenaan, met miljarden kijkers. Hoe kan dat? Waarom vinden zoveel kleintjes die filmpjes zo geweldig?

Dat zullen we als ouders nooit begrijpen, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. ,,Alles is nieuw voor een kind. Ze vinden hele kleine dingen heel opwindend. Voor baby’s is dat een rammelaar of kiekeboe, voor peuters zijn dat die uitpakfilmpjes.’’ De kraker van de Rotterdamse filmpjesmaker: een knikkerbaan, goed voor ruim 7 miljoen kijkers. Pont: ,,Als volwassenen kijken we naar bobsleeën. Dat is ook net een knikkerbaan, maar dan met mensen en een wedstrijdelement.’’

Magie

Het leven is een ontdekkingstocht voor kinderen. De uitpakfilmpjes zien ze als een soort magie, net als de magie van een goochelaar, maar dan op een veel lager niveau. Ze zien een vierkante doos, daar komt van alles uit. ,,Het nieuwe object, dat wat er wordt uitgepakt, is altijd interessanter dan het object bij het vertrekpunt, de doos. Daarom blijven kinderen kijken,’’ verklaart Paul van Geert, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie.

Maar hebben die kleintjes dat na één filmpje niet gezien? Nee dus, ze kijken er rustig tig achter elkaar. ,,Peuters blijven nieuwsgierig of die verrassing steeds opnieuw komt. Het kan even duren voordat gewenning optreedt.’’

Dat alleen de handen in beeld zijn, maakt de video’s nog interessanter. ,,Dat maakt het makkelijker om zich ermee te identificeren, alsof het de eigen handen zijn,’’ legt Pont uit. Bovendien associëren kinderen uitpakken met feest. En feest is leuk. Pas als ze goed begrijpen hoe het werkt, worden de filmpjes minder interessant en gaan ze op zoek naar nieuwe dingen om te ontdekken.

Hebberig

Maar worden de kinderen er ook hebberig van? Het was een vrees die Buissink zelf had. Toch merkte hij dat zijn dochter nooit ergens om vroeg, al had ze tien uitpakfilmpjes gekeken. Ondanks dat twee kasten vol met speelgoed liggen, kunnen zijn dochters er nog steeds prima van af blijven. ,,Natuurlijk krijgen ze wel eens wat. Soms spelen ze er even mee en daarna stuur ik het op naar een kijker.’’