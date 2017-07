Petitie voor Eberhard van der Laan-brug gestart

Met de petitie hoopt internetondernemer Sietse Bakker (32) dat een brug naar de zieke burgermeester vernoemd wordt terwijl hij nog in leven is. ,,Laten we onze helden eren terwijl ze nog leven," zegt Bakker.



Voor zijn plan heeft hij de toekomstige brug over het IJ op het oog. ,,Van der Laan is, in woord én daad, een bruggenbouwer," schrijft hij online. Bovendien is een brug veel specialer dan een straatvernoeming. Nieuwe straten liggen immers vaak ver buiten het centrum van de stad.