Peter R. de Vries zet grote vraagtekens bij 'vondst' Natalee Holloway

Volgens de misdaadverslaggever heeft de vader niet een heel lichaam gevonden. ,,Er is in ieder geval geen skelet aangetroffen en dan denk ik wel: wat is dit allemaal? Als je zegt dat je onderzoek nodig had, dan klinkt dat alsof je maar een paar botjes hebt gevonden. Ze claimen verder dat over een maand het dna-onderzoek beschikbaar komt. Terwijl ze het bewijs al langer in bezit hebben. Als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) erbij betrokken was, dan hadden we het gewoon eind van de week geweten."



Over de suggestie dat de vader mogelijk met het nieuws naar buiten is gekomen om een documentaire te promoten die zaterdag wordt uitgezonden, doet De Vries geen uitspraken. ,,Ik kan daar niet in kijken. Mij is dit vroeger ook weleens aangewreven, soms vallen dingen gewoon samen."



De Vries stipt nog wel aan dat de actie van de vader mogelijk grote problemen op kan leveren voor het bewijs. ,,Ze zijn wel wat uitleg verschuldigd. Wat was in hemelsnaam hun motivatie om dit buiten politie en justitie om te doen? Stel bijvoorbeeld dat er in de schedel een gat zat, of andere sporen die wijzen op een doodsoorzaak. Als justitie daar iets mee wil, dan zal iedere toekomstige verdachte, Joran van der Sloot incluis, kunnen zeggen: wat zijn die opgegraven spullen waard? Die spullen zijn twee maanden onvindbaar, die zijn opgegraven en vervolgens hebben die twee maanden overal gezworven, die zijn naar allerlei particuliere laboratoria gegaan. Wie zegt dat daar niets met die dingen is gebeurd?"