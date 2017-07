Peter R. de Vries vindt dat De J. álle schijn tegen heeft, toch zouden er 30 tips over zijn onschuld zijn

Vrijdagavond ging de speciale website tipons.nu in de lucht waar informatie over de zaak kan worden achtergelaten. Het Openbaar Ministerie verdenkt De J. ervan dat hij zakenman Koen Everink in maart 2016 heeft gedood. De J., voormalig coach van tennisser Robin Haase, heeft altijd ontkend. De moord zou het werk zijn van anderen die De J. zouden hebben ontvoerd.

Mark de J. was de tenniscoach van Robin Haase en leerde daar Koen Everink kennen, de miljonair die als hobby manusje-van-alles was in de entourage van Haase. Mark de J. was gokverslaafd en kwam tot 80.000 euro in het rood te staan bij Everink. In de nacht van 3 op 4 maart 2016 werd Everink doodgestoken. Volgens justitie is de gokschuld het motief voor de moord geweest.

Schijn tegen

Het is maar de vraag of De J. en zijn familie iets met hun tipactie opschieten. ,,Hij heeft de schijn ongelofelijk tegen en in feite steven hij af op een veroordeling zoals die kaarten nu liggen'', waarschuwt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij benadrukt dat de rechters oordelen. ,,Maar iedereen die die zaak volgt ziet wel: het moet wel héél raar lopen wil hier niet een veroordeling uitkomen.'' Toch hoopt hij dat 'áls mensen wat weten' ze zich zullen melden. De familie heeft de hulp van Peter R. de Vries ingeroepen. ,,Ik ben een soort klankbord voor ze, maar ik ben verder ook gewoon eerlijk tegen ze. Het enige dat ik nu zie is dat de zaak er voor De J. niet goed voor staat.''

De misdaadverslaggever benadrukt dat de familie ondanks alles heilig overtuigd is van de onschuld van De J. ,,Daarom denken zij dat er mensen moeten zijn die meer moeten weten. Ze willen alles aangrijpen om de onschuld boven tafel te krijgen.'' De Vries heeft naar eigen zeggen in meer zaken 'de meest onwaarschijnlijke dingen zien gebeuren'. ,,Van de twee van Putten dachten mensen in eerste instantie ook dat zij het echt gedaan hadden.''

Volgens advocaat Bob Kaarls wordt de lezing van Mark de J. ondersteund door de vondst van onbekend DNA-materiaal op het lichaam van Everink en op handdoeken in diens huis. Datzelfde DNA-materiaal is ook aangetroffen in de auto van Mark de J. Kaarls gaat de rechtbank tijdens de regiezitting op 4 september vragen aanvullend onderzoek naar deze sporen te doen.

Volledig scherm Koen Everink werd in de nacht van 3 op 4 maart in zijn huis in Bilthoven doodgestoken. © anp

'Gedetailleerde DNA-sporen'

Tot nu toe heeft de rechtbank dat altijd geweigerd. Om die reden legde advocaat Pieter Hoogendam in mei de verdediging neer van Mark de J. Kaarls nam de verdediging over. Uit nieuw forensisch onderzoek dat de verdediging heeft laten uitvoeren blijkt volgens hem dat ,,er gedetailleerde DNA-sporen zijn".

Het Openbaar Ministerie meent dat alles in de richting van De J. wijst. Hij was als laatste bij Everink thuis, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden en De J. had een forse geldschuld bij de zakenman.