'Personeelsgegevens oud-medewerkers V&D op straat'

De man trof verslagen van motivatiegesprekken en functioneringsgesprekken aan in de dossierkast die hij op een onlineveiling aanschafte. De kast was afkomstig uit het hoofdkantoor van V&D in Amsterdam. V&D ging in 2015 failliet en een groot deel van de boedel is verkocht via online veilingen.



De koper, die anoniem wil blijven, toont aan Dagblad van het Noorden e-mailwisselingen over het functioneren van managers en correspondentie over wat het warenhuis nog kan doen om het imago van V&D op te poetsen. De stukken hebben betrekking op marketingmanagers en -medewerkers. ,,Het is heel vertrouwelijke informatie."



De man heeft ervoor gekozen naar de media te stappen omdat hij het belangrijk vindt dat dit aan de kaak wordt gesteld. ,,Ik moet er niet aan denken dat zo met mijn gegevens zou worden omgegaan. Wie heeft steken laten vallen? Daar moet een antwoord op komen."