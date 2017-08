Patiëntenfederatie: Arts beslist te vaak op eigen houtje

Bijna alle ondervraagden (94 procent) willen graag meebeslissen over de behandeling. Ze willen horen welke mogelijkheden er zijn, wat de voor- en nadelen zijn en welke gevolgen dat voor hun leefsituatie heeft. ,,Het moet onderdeel zijn van het consult’’, zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland. ,,Patiënten kunnen daar zelf ook iets aan doen, maar zorgverleners moeten er wel voor open staan.’’



Volgens de Patiëntenfederatie komt daar in de spreekkamer weinig van terecht. In de gesprekken is het vaak eenrichtingsverkeer. Een op de zeven patiënten voelt zich te weinig betrokken bij het uiteindelijke besluit. Bijna de helft zegt dat de arts niet meerdere behandelmogelijkheden met hun bespreekt. De meeste patiënten gaan daarom zelf op zoek naar aanvullende informatie.



Vier op de tien patiënten vinden dat artsen te weinig rekening houden met hun persoonlijke situatie en de stress die de gesprekken met zich meebrengen. Er wordt niet of nauwelijks gesproken over de zorg die het beste bij hun voorkeur past.