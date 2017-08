Pastoor: Belachelijk dat seks in biechthokje mag

De heimelijke opname van een seksfilm in de Sint Jozefkerk in Tilburg is niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Pastoor Jan van Noorwegen is teleurgesteld. Hij vindt het onbegrijpelijk dat seksuele handelingen in het biechthokje ongestraft blijven.