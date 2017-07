Overstap naar Engelstalig onderwijs zet kwaliteit opleiding onder druk

Video Komende twee dagen regent het zoveel als normaal in twee weken

10:20 Een regengebied bereikt vandaag ons land en dan kan het tot en met morgenmiddag flink gaan regenen. Plaatselijk valt zelfs de hoeveelheid regen die in juli in ruim twee weken tijd valt. Volgens Weerplaza kan er vanaf vanavond tot en met morgenmiddag in totaal plaatselijk 50 millimeter vallen. Meteoroloog Wilfred Janssen: ,,Dat zijn vijf grote emmers water per vierkante meter, ruim 2000 badkuipen op één voetbalveld of 70 zwembaden voor in de tuin op één voetbalveld. Best veel dus!”