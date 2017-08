Ouders vermagerd jongetje op Gelderse camping nog maanden vast

Grote brand bij bouwmarkt in Zutphen al geblust

14 augustus Bij een bouwmarkt in Zutphen woedde vanavond een grote brand. Even was er vrees dat de vuurwerkopslag bij de MultiMate bedreigd zou worden, maar deze lag volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in een beveiligde bunker.