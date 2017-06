Oud-RAF terroristen in Nederland, wie heeft de gouden tip?

Het drietal is al sinds begin jaren 90 spoorloos en voortvluchtig. De RAF was een links-extremistische terreurgroep die vanaf de jaren 70 bloedige aanslagen pleegde in Duitsland. In 1998 stopte de groep.



De nu gezochte criminelen zouden in geldnood zitten en daarom overvallen plegen. Na een overval in het Duitse Cremlingen vorig jaar werd in hun auto een deel van een Nederlandse krant teruggevonden. Hun mobiele telefoon werd in Nederland uitgezet.



De werkwijze in Cremlingen komt overeen met de manier waarop de oud-RAF-leden hun andere overvallen pleegden. In 2015 mislukte zo'n overval in Bremen.