Oud-politicus Linschoten: Belastingdienst heeft besloten me uit te roken

Zijn boekhouder houdt er een andere lezing op na, en stelt dat Linschoten maar één keer per jaar langskwam met zijn doos, terwijl hij maandelijks zou moeten aanleveren. ,,We bleven maar vragen om de stukken, maar ze kwamen niet." Ook de rechter stelt vraagtekens bij zijn uitleg. Zo kwam Linschoten pas in actie toen de officier met hem ging praten. Een aankondiging van boekenonderzoek, een spannend moment voor iedere ondernemer, kon niet rekenen op een reactie. ,,Ik verkeerde in de veronderstelling dat het keurig in orde was." Uiteindelijk is gekozen Linschoten te wijzen op zijn publieke functie en het feit dat er een strafrechtelijk onderzoek aan kon komen. Linschoten beloofde beterschap, maar zette dat pas om in daden toen het echt misging. Veel te laat, verwijt de officier hem. ,,Eigenlijk klopte geen enkele aangifte. Uit het dossier komt een beeld naar voren van iemand hardnekkige struisvogelpolitiek toepast."



De rechter hekelt het feit dat Linschoten zijn boekhouder de schuld geeft. ,,Vond u dat u zelf niets hoefde te doen?", vraagt hij. Linschoten: ,,Ja, een professionele club inhuren om de belasting te doen." Daar neemt de rechter geen genoegen mee. ,,De boekhouder kan toch niet opsturen wat hij niet heeft. U levert zelf de gegevens niet aan." Linschoten zegt dat hij het nodig heeft achter zijn broek aan gezeten te worden. Gelukkig is de nieuwe boekhouder van het sleuren en trekken, verzucht hij.