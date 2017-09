Oud-politicus Linschoten: Alles terug te voeren op onkunde

Dat gebeurde volgens het OM over de jaren 2010 tot en met 2012, met zijn eigen bv's. Het geschatte nadeel voor de Staat ligt volgens het OM rond de 100.000 euro. De zestigjarige Linschoten ontkent dat hij fraude heeft gepleegd. Linschoten verwijt zichzelf dat hij zijn boekhouder onvoldoende heeft gecontroleerd. Die zou gedurende langere periode onvoldoende btw hebben afgedragen. Onkunde, zo noemt hij het. Hij bracht twee of drie keer per jaar als zijn gegevens in een grote doos naar zijn boekhouder. ,,Ik hou niet zo van administratie". Toen het echt mis ging, nam hij een nieuwe adviseur aan 'om de boel op orde te brengen'.

Aan de grond

Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberalen.



Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten onder meer bij verzekeraar Interpolis en richtte hij zijn bedrijf Vemako consultancy op. Ook was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). In 2009 was hij nog enige maanden actief voor de in dat jaar omgevallen DSB Bank van Dirk Scheringa.