Opvanglocaties asielzoekers voor bijna de helft leeg

Advocaat Klaas Otto ook verdacht in witwaszaak

12:55 De Haagse advocaat Jan Piet van R., die sinds februari in de gevangenis zit, is ook verdachte in een witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag. Er bestaan sterke vermoedens dat de advocaat zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, onder andere omdat hij bankierde voor een malafide zorgstichting en omdat hij verdachte transacties niet heeft gemeld.