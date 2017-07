Opnieuw bejaarde mishandeld in verpleeghuis Hellevoetsluis

Die doet al onderzoek naar de eerdere mishandeling in mei van een 84-jarige vrouw. De bewoner die dat deed, zou daarna volgens zorginstelling Careyn meer medicatie krijgen en onder toezicht staan. Toch ging het weer mis. Een 82-jarige man werd naar eigen zeggen hard op het hoofd geslagen. Hij liep enkele kneuzingen op. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie.



De Hellevoetse wethouder Hans van der Velde (gezondheidszorg, CDA) zegt de gebeurtenis ‘te betreuren’. ,,Er moet absolute veiligheid zijn voor zowel bewoners als personeel.’’ Hij gaat opnieuw in overleg met het management van Careyn en is benieuwd naar de uitkomsten van het politie-onderzoek in de vorige zaak en de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.



Fractievoorzitter Rien Kap van Inwonersbelang Hellevoetsluis, de grootste partij in de plaatselijke gemeenteraad, noemt het ‘schandalig dat zoiets gebeurt’. ,,Dat iemand die de 70 is gepasseerd door een medebewoner in elkaar wordt geslagen, kán en mág niet. Zo’n man moet begeleid worden. Careyn is daar verantwoordelijk voor.’’



Als de incidenten een gevolg zijn van bezuinigingen dan moet de zorginstelling naar de politiek toe komen, vindt Kap. ,,Als zij zeggen dat ze de veiligheid niet kunnen waarborgen, dan moet dat gemeld worden en praten we over extra geld.’’



Careyn komt later op de dag met een reactie.