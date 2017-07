Ook Suzuki haalde ontoelaatbare trucjes uit met sjoemelsoftware

Het gaat om de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee. ,,Wat wij zien is dat er gemanipuleerd wordt,’’ zegt Maarten Balk manager Toelating en Toezicht Voertuigen bij de RDW. ,,We zien dat na 22 minuten de uitstoot vele malen hoger is.’’ Dat is opvallend, want de emissietest duurt 20 minuten. De RDW gaf Suzuki een half jaar de tijd om op de proppen te komen met een goede verklaring voor die merkwaardige testresultaten, maar die kwam er niet.

Bij de Jeep Grand Cherokee was er ook iets vreemds aan de hand. Waar motoren normaal juist schoner zijn als ze eenmaal zijn opgewarmd, bleek de Jeep dan juist meer te vervuilen. Ook die autofabrikant kwam volgens de RDW niet met een goede uitleg. De RDW benadrukt dat de emissietest plaatsvindt met koude motor en dat dit dus ook manipulatie kan zijn om goed uit de bus te komen bij de test.

Ontoelaatbaar

,,De vraag is in hoeverre wij in de maling zijn genomen,’’ stelt Paul Diets, manager voertuigregelgeving en toelating van de RDW. ,,Bij Suzuki hebben wij in elk geval gezegd: dit is ontoelaatbaar. Dit mag niet.’’

Als de autofabrikanten kunnen verklaren dat het is om de motor te beschermen, is dat de enige reden waarom 'gesjoemel' met de software is toegestaan. Omdat dit niet aannemelijk is gemaakt zijn Suzuki en Jeep aangegeven bij het Openbaar Ministerie. Er volgt, ook ter ondersteuning van justitie, nog een diepgravend onderzoek naar de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee om beter inzicht te krijgen in de afstelling van de systemen.

Het is niet zo dat die auto’s de weg niet meer op mogen. De Suzuki Vitara voldoet na een software-update weer aan de eisen. De Jeep Grand Cherokee wordt niet meer geproduceerd.

Voor de Jeep Grand Cherokees die nog rondrijden, vindt de RDW het wél noodzakelijk dat de emissiesoftware wordt aangepast om de uitstoot in de praktijk te verlagen. De fabrikant heeft al een software-update voorgesteld.