Ook deze premiestijging slikken we

Wat me vooral tegenviel aan de aankondiging van Chris Oomen, was de dynamiek die het bericht losmaakte: in principe vond iedereen de voorspelde verhoging misdadig en nagenoeg alle servers van krantenwebsites draaiden overuren om de digitale reacties te verwerken. Het laat zich echter voorspellen dat we ook deze premiestijging zullen slikken.



Blijkbaar hebben we geen enkele politieke partij in Nederland die de onmetelijke woede van burgers aanvoelt en op basis daarvan een grote landelijke actie op poten kan zetten. Duizenden mensen zullen moeten inboeten aan koopkracht, of misschien in financiële problemen geraken, doordat ze chronisch worden belazerd, maar verder dan wat virtuele protesten komen we niet.