Oog in oog met oma's moordenaar op Facebook

Ria Wagelmans kwam op een verschrikkelijke wijze aan haar einde. De dan 24-jarige Django W. draait op 2 mei 2012 helemaal door. Hij heeft het gevoel dat zijn oude buurvrouw 'in zijn hoofd zit' en is vastbesloten om daar een einde aan te maken. Hij fietst naar de flat in Gennep en trapt de deur in. De 64-jarige Ria Wagelmans probeert nog te vluchten, maar heeft geen schijn van kans.



De verdachte verklaart later dat hij haar keel wilde doorsnijden. Omdat dit niet lukte, stak hij het mes in de borststreek. Hij wilde 'zeker weten dat ze dood was'. De buren in de flat horen de doodsstrijd van Ria Wagelmans. Het gegil en het lawaai. Hulp had geen zin meer.



In november 2012 wordt Django W. door de rechtbank in Roermond veroordeeld. Omdat hij lijdt aan paranoïde schizofrenie wordt hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij krijgt dus tbs met dwangverpleging.



Vierenhalf jaar later is de frustratie groot bij kleindochter Tamara van Raaij. De behandeling van Django gaat schijnbaar zo goed dat hij alweer op onbegeleid proefverlof mag. ,,Ik bereid me er op voor dat ik hem een keer tegenkom. Hij mag niet zomaar naar Gennep komen, maar buiten de gemeente kan dat wel gebeuren.''