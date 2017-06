Onweer en regen trekken over het land

Vooral in het oosten, waar de de lucht het meest warm en vochtig is, komen de meest pittige buien voor, meldt weerbureau Weerplaza. Bij de buien is er kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en lokaal kunnen er ook windstoten voorkomen.



De buien trekken eerst over de Randstad waardoor verkeersdrukte kan ontstaan. Omdat het lang droog is geweest, kan vuil in en op het wegdek losraken en voor gladheid zorgen. Er wordt aangeraden extra afstand te houden tijdens en kort na een gepasseerde bui.



Vanavond trekken buien het land over met een matige westenwind. Minder warme lucht stroomt het land binnen.



Morgen verwacht Weerplaza een afwisseling van wolken en zon met temperaturen van 20 graden aan zee tot 27 of 28 graden in het zuidoosten.