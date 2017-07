Onweer en bliksem zorgen voor problemen in het hele land

Zo werd een concert van Bløf in de tuin van Paleis Soestdijk korte tijd stilgelegd vanwege het onweer en de hevige regenval. Het publiek moest van de open tribunes af om voor het noodweer te schuilen.

In verband met de voorspelde weersomstandigheden was het concert al iets vroeger begonnen. Na anderhalf uur moest er toch tijdelijk gestaakt worden. Na een pauze van ongeveer twintig minuten kon iedereen weer terugkeren en ging het optreden verder.

4000 varkens

Bij een grote brand bij boerenbedrijf Heijderhoeve in Heeswijk-Dinther zijn twee varkensstallen in vlammen opgegaan. Alle varkens in de stallen zijn omgekomen door het vuur en de hitte. Volgens de officier van dienst zou het bedrijf zo'n 4000 dieren houden. Minder dan de helft van die varkens stonden in de uitgebrande stallen. Hoe het met de dieren in de andere stallen gaat, is nog onbekend.

De brandweer heeft het vuur redelijk onder controle. Het gaat nog wel de hele ochtend duren voor de brandweer het vuur volledig onder controle heeft.

Eigenaar Robert van der Heijden is op de hoogte van de brand bij zijn onderneming. Een bekende van Van der Heijden zegt over hem: ,,Hij is nu nog redelijk rustig, maar de klap zal nog wel komen."

Woningbranden

Op diverse plekken in het land hebben woningbranden plaatsgevonden. Tijdens een zware onweersbui gisteravond is de bliksem ingeslagen in een woning aan de Hoogstraat in Wijk bij Duurstede. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. Ook in de Jan Luykenstraat in Zwijndrecht is vannacht brand geweest na een blikseminslag. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

In Tilburg was het raak aan de Willem Passtoorstraat. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de bliksem insloeg. De brand is inmiddels onder controle, er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Omvallende bomen

Ook lang niet alle bomen hielden stand. In Alphen werd een auto getroffen door een tak. In de auto zaten op het moment van het incident geen personen

Volledig scherm © Josh Walet

Treinverkeer