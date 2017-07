Ongewapende grensbewakers om wachtrij op Schiphol tegen te gaan

Onder marechaussees is onrust ontstaan over een proef om de drukte op de luchthaven in goede banen te leiden. Burgers – zonder enige ervaring bij marechaussee of politie – mogen aan de slag als grensbewaker op Schiphol. Daarvoor is de functie ‘reservist nieuwe stijl’ in het leven geroepen. Deze reservist krijgt een stoomcursus grensbewaking van zes weken, waarna hij zich marechaussee mag noemen. Bij wijze van proef loopt nu één ongewapende reservist op Schiphol rond. Het plan is om dat aantal snel uit te breiden. Hoeveel burgers precies als grensbewaker aan het werk kunnen, is nog onbekend.

Levensgevaarlijk



,,Levensgevaarlijk”, zegt Sven Schuitema, voorzitter van de Marechausseevereniging, de vakbond voor marechaussees. ,,Grensbewaking is een vak dat niet even in zes weken te leren is. Het werk vergt ervaring en een scherp oog voor verdachte gedragingen, ook in de rij voor de paspoortcontroles. Deze reservist draagt wel een uniform, maar geen wapen. Dat is een risico, want hij kan oog in oog komen te staan met een terrorist of een terugkerende jihadist. Als een aanslag dreigt, kan hij niets uithalen.”