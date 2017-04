OM onderzoekt rol moeder bij dood Sharleyne

Getuigenverklaringen

Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven na een nachtelijke val vanaf de tiende etage van een flatgebouw in Hoogeveen. Nooit is komen vast te staan of het meisje is gevallen, gesprongen of gegooid. Er zijn geen sporen in of rond de flat aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van andere personen toen zij viel. Op basis van getuigenverklaringen is wel vast komen te staan dat de moeder zich, direct na de val, op de galerij bevond.