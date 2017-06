OM eist werkstraf tegen eigenaresse pitbull die Lyana (7) verminkte

Onderbuurvrouw B., de eigenaresse van Charly, voelde zich tijdens de zaak kort duizelig. Ze had het tijdens de zitting zo moeilijk dat ze bijna flauwviel.



B. vertelde in eerste instantie snikkend en met trillende stem haar kant van het verhaal nadat de officier van justitie haar verweet onachtzaam te zijn. De vrouw had naar eigen zeggen haar hond op straat altijd aangelijnd. Het asiel had gezegd dat Charly in afgesloten ruimtes, zoals de tuin waar het incident plaatsvond, los mocht lopen. Lyana stond volgens B. plotseling achter haar. ,,Elke seconde leek wel een uur te duren. Maar het duurde allemaal heel kort'', aldus de vrouw.



Haar advocaat meende dat het OM B. alleen maar vervolgt omdat er zoveel publiciteit voor de zaak is geweest. Ze had volgens hem niet meer kunnen doen dan ze had gedaan. Zelfs als B. wel op de hoogte was van het gevaar van Charly, dan nog was ze in een afgesloten tuin waar Lyana niet mocht komen, aldus de advocaat.