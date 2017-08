Ochtendspits geplaagd door dichte mist

'Cas­set­te­band­jes zijn het nieuwe vinyl'

15 augustus Een tweede leven voor de 'ouderwetse' cassette. Dat is wat Thomas Baur voor ogen heeft met De Bandjesfabriek. De 36-jarige Lochemer is de nieuwe eigenaar van de enige cassettefabriek in de Benelux: Duplicase in Wierden. ,,De cassette is het nieuwe vinyl."