NVWA: Wees terughoudend met eten van eieren

Heeft u uw eieren al gecheckt?

1 augustus De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vandaag zeventien nieuwe serienummers toegevoegd aan de lijst van eieren die mogelijk schadelijk voor de gezondheid zijn. De eieren bevatten een te hoog gehalte fipronil, een middel dat verboden is in de voedselindustrie. Ook Rotterdam-Zuid is in de ban van het nieuws: 'Mijn man is al zes keer naar de WC gegaan'. Wil u meer weten over de besmette eieren. Of de lijst met besmette eieren inzien? Klik dan hier.