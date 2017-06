NS-conducteur: 'We lopen tegen te veel ellende op'

Ondanks de staking door NS-personeel bleef chaos op stations in Zwolle en Den Haag uit. Er vielen ongeveer 35 treinen uit. In totaal hebben 37 mensen zich opgegeven als deelnemer aan de staking. De actievoerders willen dat NS op alle dubbeldekstreinen twee conducteurs inzet. De huidige situatie zou onwerkbaar zijn, omdat zwartrijders dan via de andere verdieping aan de controle kunnen ontglippen. Conducteur Lucia van der Meulen: ,,Ik wil dat NS beter voor zijn personeel gaat zorgen.''