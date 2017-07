Nijmegen slibt dicht door Vierdaagsefeesten

Gevangenen massaal aan de drugs: veiligheid bewaarders in het geding

10:16 Gedetineerden en tbs'ers worden in groten getale betrapt op drugsgebruik. Met vele duizenden positieve tests is vooral het gebruik van cannabis hoog. In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief. Volgens vakbond FNV komt daardoor de veiligheid van de bewakers in het geding.