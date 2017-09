'Niet bang zijn voor ivoren torens'

,,Universiteiten dienen deze vrijheid ten stelligste te verdedigen'', aldus de populaire geleerde. De ook in de VS actieve hoogleraar ging tevens in op de aanvallen die de wetenschap te verduren krijgt. ,,Ik maak dat iedere dag mee aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar de nieuwe regering zonder scrupules klimaat- en milieuwetgeving terugdraait, onderzoeksbudgetten draconisch kort en de grenzen sluit voor kennisimmigranten. Niet alleen in Amerika, maar overal in de wereld zien we aanvallen op de rationaliteit en de vruchten van de wetenschap. ''