New York Pizza is geen restaurant en dus niet welkom in Amsterdam-Zuid

New York Pizza is een fastfoodketen en geen restaurant. Daarom mocht het Stadsdeel Zuid in Amsterdam de pizzaketen in de Ferdinand Bolstraat weigeren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag besloten. New York Pizza gaat de beslissing van de rechter aanvechten.

Het stadsdeel maakte eerder bezwaar tegen een vestiging van New York Pizza op die plek omdat de uitstraling van van de pizzaketen doet denken aan een snackbar. Daarom is een vestiging in strijd met de restaurantbestemming van het pand. Vooral het feit dat de keten slices pizza verkoopt, die je lopend op straat meeneemt, maakt volgens de gemeente dat ze in de categorie fastfood horen.

New York Pizza was het totaal niet eens met dat stempel en stapte naar de bestuursrechter om de typering 'restaurant' alsnog te kunnen krijgen. De rechter denkt daar echter nu toch anders over. New York Pizza is toch echt een fastfoodrestaurant.

Woordenboek

Om tot deze uitspraak te komen dook de rechter in het woordenboek. In het bestemmingsplan wordt namelijk geen verdere uitleg gegeven bij de termen 'fastfoodrestaurant' en 'restaurant'.

In de Dikke Van Dale is dat onderscheid er wel. Fastfood wordt hierin gekenmerkt door geen of beperkte bereidingstijd, wat ook geldt voor de pizza. Bovendien blijven, zo heeft New York Pizza zelf gezegd, klanten niet veel langer dan een half uur in de zaak. De pizzaketen kan daarom volgens de rechter niet doorgaan als restaurant en dus mocht het stadsdeel een vergunning voor het filiaal weigeren.

New York Pizza zei eerder in overleg te willen met de gemeente over oplossingen die 'iedereen tevredenstellen', maar volgens het stadsdeel is dat niet nodig: de deur blijft dicht.

Aanvechten