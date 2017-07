Neushoornbaby op komst in Burgers' Zoo

Burgers' Zoo verwacht dat de breedlipneushoorn binnen twee weken bevalt. De dracht van Izala is live te volgen via een webcam in haar stal. Ze zit momenteel aan het eind van haar draagtijd, die bij neushoorns zestien tot achttien maanden duurt. Op de website van Burgers' is minutieus te zien hoe de laatste periode voor de bevalling verloopt. Izala kwam in 2013 vanuit Zweden naar Arnhem, voornamelijk met het doel voor nageslacht te zorgen.

Bevalling

Volgens het dierenpark komt het regelmatig voor dat het eerste kalf van een neushoorn het niet redt. 'Omdat het geboortekanaal dan nog niet voldoende is verwijd en het dier ook nog geen ervaring heeft', schrijft Burgers' Zoo in een toelichting.

De hoop en verwachting is dat deze tweede poging wel succesvol is. In Burgers' beviel vorig jaar een andere neushoorn wel van een gezond kalf. Het mannetje Thomas werd maandag 30 mei 2016 geboren in het Arnhemse dierenpark, na een succesvolle dracht van moeder Kwanzaa. Ook die dracht was live te zien via een webcam.