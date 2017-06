Net geen warmterecord voor uitzonderlijk zomers juni

Tien jaar iPhone: dááág wekker, TomTom en digitale camera

15:54 Tien jaar geleden, op 29 juni 2007, ging in de Verenigde Staten de allereerste Apple iPhone in de verkoop. De tovertelefoon die je bediende zonder toetsenbord of pennetje was een instant verkoophit. Wie er niet in geloofde, werd keihard wakker geschud. Hier een overzicht van 10 dingen die (bijna) op het kerkhof liggen door de uitvinding van Steve Jobs.