Nerveus op zonnig Madeira

Zullen we nog wat langer op zonnig Madeira blijven? stel ik voor. Maar onze zoons willen naar huis, dus vliegen we toch op de geplande vrijdag terug. Dat blijkt een gelukkige zet, want door harde wind zitten een week later 330 Nederlandse reizigers dagen vast op het kleine vliegveld van Madeira. Waar op de foto gaan met een bronzen beeld van Cristiano Ronaldo het enige tijdverdrijf is bij vertraging.



Omdat Ronaldo op Madeira is geboren, staat er een CR7 Hotel. Daar slapen wij. Zet mij in een voetballers/boetiekhotel en de paniek slaat toe. Alles is net te klein en te design. Ik stoot me overal aan. Buk ik in de badkamer, stoot ik mijn kop tegen de opstaande toiletbril. De douchekop is te klein en de kasten nog kleiner.



Onze zoons duiken de hotelkamer in om de rest van de middag filmpjes op hun telefoon te kijken. Mijn man gaat hardlopen, dus ik ga richting het designzwembad om in de zon te liggen met een enorme verkoelende gin-tonic.