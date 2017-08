Negen zwemmers verdronken: mensen overschatten hun conditie

Tot nu toe zijn er deze zomer al negen mensen verdronken tijdens het zwemmen in open water. Twee van hen kwamen om het leven in zee en zeven in recreatieplassen en rivieren, aldus een woordvoerster van de Reddingsbrigade Nederland.

Gemiddeld verdrinken volgens haar zo'n acht mensen per jaar bij zwemincidenten in open water. Waarom dat aantal nu al hoger is, kon zij niet exact duiden.

,,De zwemvaardigheid in het algemeen neemt af en mensen overschatten aan het begin van het seizoen vaak hun eigen conditie en mogelijkheden. Ook komen steeds meer mensen in de problemen op locaties die niet per definitie zijn aangewezen om te zwemmen."

De reddingsbrigade heeft dit zomerseizoen tot dusver 76 mensen gered. Vorig jaar waren er eind juli 129 reddingen. Het lagere aantal van 76 van dit jaar komt volgens de woordvoerster vooral door het matige zomerweer.

Paniek