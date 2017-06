Nederlandse Yvonne Snitjer vrijgelaten en Libië uitgezet

De 48-jarige Snitjer, oprichter van de stichting Al Eureka, woont sinds twee jaar in Libië, waar ze onderwijstrainingen geeft. Op vrijdag 26 mei werd ze gearresteerd toen ze foto's maakte van gevechten in de hoofdstad Tripoli. Enkele dagen later meldde een Libische vriend van haar op Facebook dat ze vermist was.



Onduidelijk is of de vrijgelaten Snitjer ergens formeel van is beschuldigd. Meer wil het departement niet zeggen, omwille van de privacy van Snitjer.