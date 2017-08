Nederland mag weer vlinders tellen

,,Kijk een kwartier lang in uw tuin of op het balkon welke vlinders u ziet. Turf hoeveel van elke soort u tegelijkertijd ziet, en geef het hoogste aantal door", luidt de oproep van de stichting.

De telling levert elk jaar een schat aan informatie op over het voorkomen van vlinders en over de aantallen vlinders. De gegevens zijn volgens de stichting belangrijk voor een effectieve bescherming van de dagvlinders. Veel vlindersoorten hebben het moeilijk in Nederland. Van de 53 soorten staan er 31 te boek als zijnde bedreigd. In de afgelopen vijftig jaar zijn er al zeventien soorten verdwenen.



Vorig jaar zijn in 3383 tuinen 52.462 vlinders geteld. De meest geziene vlinders waren de atalanta, de kleine vos en de dagpauwoog.