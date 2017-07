Mogelijk opnieuw menselijke resten gevonden van rampvlucht MH17

40.000 euro voor tip die onschuld Mark de J. aantoont in zaak Everink

20:49 De familie van Mark de J., de man die wordt verdacht van de moord op Koen Everink, heeft veertigduizend euro over voor de gouden tip die aantoont dat De J. onschuldig is. Om deze ultieme aanwijzing te bemachtigen is een speciale tiplijn in het leven geroepen. Dat maakte Peter R. de Vries vanavond bekend bij RTL Boulevard.