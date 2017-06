Mogelijk geradicaliseerde Amsterdammer opgepakt bij PSV-stadion

De politie heeft vanavond een 29-jarige Amsterdammer aangehouden die zich nabij het PSV-stadion verdacht gedroeg. Hij is een bekende van de politie vanwege mogelijke radicalisering. Hierna besloot de politie uit voorzorg flink op te schalen. In het stadion trad Guus Meeuwis op.

Agenten zagen op de PSV-laan dat een man zich verdachte gedroeg ter hoogte van een van de ingangen bij het stadion. Hij was aan het filmen, had daar geen duidelijke verklaring voor en bleek geen kaartje te hebben voor het concert van Meeuwis. Nadat bleek dat de man bekend is bij instanties vanwege mogelijke radicalisering, werd hij meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Uit voorzorg werden extra eenheden van de politie ingezet en kwamen hulpdiensten, waaronder de brandweer, naar het centrum. Een getuige meldde dat drie politiehelikopters boven het centrum cirkelden. Er was even sprake van een 'een verdachte situatie' volgens de politie, maar die is nu onder controle. Er was geen concrete dreiging, aldus een verklaring.

Alarmcode

Eerder op avond kwam een politiemelding binnen waarin eenheden wordt opgeroepen naar het stadion te komen. Er was sprake van de code CTER. Dat staat voor Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering. Ook werd de alarmcode SGBO gebruikt, wat Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden betekent. De politiemelding riep veel vragen op bij mensen op Twitter.

Guus Meeuwis ging vanwege de dreiging een kwartier langer zijn door. Hij speelde enkele nummers dubbel. Bezoekers meldden op Twitter dat er geen vuurwerk werd afgestoken terwijl dat gisteravond wel gebeurde. Het concert was rond 23.15 uur afgelopen.

Paniek

Er was geen paniek onder de bezoekers. Eerder deze week werd bekend dat de beveiliging rond het concert al werd opgeschaald. Na de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester vorige maand is de politie alert op incidenten bij grote evenementen

Burgemeester John Jorritsma liet op Twitter weten blij te zijn met de rustige afloop van het concert. ,,Complimenten voor de organisatie en het publiek. Het politie onderzoek loopt, we houden vinger aan de pols."

Voor zaterdag staat een nieuw concert van Guus Meeuwis gepland. De politie wilde geen antwoord geven op de vraag of dat optreden doorgaat. ,,De gevolgen zijn nu niet duidelijk, ik kan daar geen uitspraken over doen", aldus een woordvoerder.

Volledig scherm Volgens de politie is sprake van een verdachte situatie. © ANP

Volledig scherm De politie is met veel eenheden aanwezig rond het Philips Stadion. © ANP

Volledig scherm © Bert Jansen