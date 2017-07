Moeder wil na bijna 4 jaar weten wat er met haar zoon is gebeurd

Lieve Baken (61), de moeder van Jelle, is ervan overtuigd dat deze mannen de moordenaars zijn van haar zoon. ,,Ik ben niet zo naïef te denken dat zij plots gaan praten - bij elke ondervraging hebben ze beroep gedaan op hun zwijgrecht - maar hun omgeving moet meer weten'', aldus de Belgische die een laatste oproep doet.



Voor een moeder is het verliezen van een kind het ergste wat er is, zegt ze. ,,Of ze 5, 20 of 30 zijn, dat maakt geen verschil. Komt in dit geval nog bij dat het geen ongeval was en dat zijn lichaam nog altijd vermist is. Ik moet weten wat er gebeurd is. Het niet weten, maakt de gruwel alleen maar groter.''