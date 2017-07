Ouders juridisch overhoop met scholen: 'Ze voelen zich wanhopig'

Volgens Petra van Haren, voorzitter van de AVS, gaan de meeste zaken om meningsverschillen over onderwijsbehoefte. Te denken valt aan speciaal onderwijs of een overgang van basis- naar middelbaar onderwijs. ,,Ouders hebben daar vaak een ander beeld over dan de school, maar in plaats van eerst goed te praten is de stap naar de rechter door een van de partijen gauw gemaakt.’’



Een zorgelijke ontwikkeling, vindt zij. ,,Een rechtszaak dient namelijk vaak niet het belang van de leerling’’, zegt Van Haren. ,,Er gaan soms jaren overheen, maar ondertussen is de leerling daar niet mee geholpen.’’